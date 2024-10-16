На Украине открыли почти сотню тысяч дел о дезертирстве и оставлении части с 2022 года

ОГП Украины: с 2022 года открыто 30 тыс. дел о дезертирстве и 60 тыс. о СОЧ

С начала конфликта в 2022 года на Украине открыли почти сотню тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части (СОЧ) военнослужащими. Об этом «Украинской правде» сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП) Украины.

Как следует из данных администрации украинского генпрокурора, с января 2022 года зарегистрировано почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части. За этот же период против военнослужащих также открыто 30 тысяч дел о дезертирстве.

При этом за период с января по сентябрь 2024 года было зарегистрировано в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период в 2023 году.

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