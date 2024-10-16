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19:10, 16 октября 2024Бывший СССР

На Украине захотели отставки генерального прокурора Костина

Гончаренко: генпрокурор Украины Андрей Костин должен уйти в отставку

Фото: Taras Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал от генпрокурора Украины Андрея Костина отставки. Об этом парламентарий написал в своем Telegram.

Поводом для такого заявления стал коррупционный скандал в Хмельницкой области, где у члена правящей партии «Слуга народа» Татьяны Крупы нашли 7 миллионов долларов наличным, а также фиктивные справки об инвалидности для уклонистов и 50-ти местных прокуроров.

Гончаренко считает, что после такого резонансного случая генпрокурор Украины должен уйти в отставку. «Только не послом его отправлять, а, учитывая, что все наши прокуроры почему-то инвалиды, ему больше подойдет Всемирная организация здравоохранения», — написал Гончаренко.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании ректора частного вуза в Закарпатье, который помогал студентам избежать мобилизации. «Задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы», — заявили в ведомстве.

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      Сергей Болиев
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