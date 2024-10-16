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08:14, 16 октября 2024Экономика

На Запада указали на эффективное противостояние России санкциям Запада

Журналист Боуз: снижение внешнего долга РФ позволяет ей противостоять санкциям

Фото: Pixabay

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился снижением внешнего долга России, подчеркнув, что таким образом Москва демонстрирует, что ее действия по противостоянию санкциям со стороны западных государств являются эффективными. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

«Низкий внешний долг означает, что России не придется использовать международные рынки капитала, которые Запад использует в качестве основного инструмента санкций», — заявил Боуз.

По его словам, в настоящее время у Москвы есть возможность при необходимости выплатить весь оставшийся долг в любой момент.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что растущие расходы на обслуживание государственного долга не угрожают финансовой устойчивости страны. Он признал, что государству приходится тратить все больше и больше на эти цели, уточнив, что следует принимать во внимание не сам рост расходов, а их соотношение с расходами бюджета в целом.

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      Марина Совина
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