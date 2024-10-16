Набиуллина заявила о золотой лихорадке среди банков

Набиуллина: погоня банков за цифровизацией напоминала золотую лихорадку

Стремление российских банков к проведению цифровизации поначалу напоминало золотую лихорадку. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, крупные банки, осваивавшие новые технологии, старались застолбить лучшие участки, торопились обзавестись собственной инфраструктурой, чтобы предложить ее государству в обмен на эксклюзивные услуги. Однако пользу показал и другой подход, который подразумевает партнерство предпринимателей с государством и между собой.

Ранее Набиуллина заявила о том, что с рынка кредитных организаций должны уйти микрозаймовые конторы, которые наживаются на населении, предоставляя ему краткосрочные ссуды под очень высокие проценты.

Кроме того, она полагает, что те изменения, которые сейчас происходят с российской экономикой, напоминают «марафонскую дистанцию».