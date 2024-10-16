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04:52, 16 октября 2024Экономика

Нотариусы рассказали о необычном случае в практике при продаже недвижимости

В ФНП рассказали о необычном случае в практике при продаже недвижимости

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали РИА Новости о необычном случае в практике при продаже недвижимости. С нестандартным запросом к нотариусам обратился владелец 30 кладовок из Башкирии.

Собственник хотел продать каждое из помещений площадью пять квадратных метров по отдельности, но вместе с долей в общем коридоре. Таким образом, предлагать будущим владельцам этот объект пришлось бы 29 раз.

Нотариусы пояснили, что проблема возникает из-за права преимущественной покупки долей. Так, с первой продажей никаких сложностей нет, а начиная со второго помещения собственник должен будет сначала предложить его тому, кто выкупил первое.

«А при продаже 30-го по счету помещения такое предложение нужно будет сделать 29 раз, если у каждого помещения будет отдельный собственник», — рассказали в ФНП. Владелец кладовок решил вопрос проще – он оставил общий коридор в своей собственности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал излюбленные среди аферистов документы для подделки. По его словам, нередко в аферах с квартирами участвует фальшивое завещание.

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      Марина Совина
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