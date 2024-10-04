Названы излюбленные среди аферистов документы для подделки

Депутат Гаврилов: мошенники нередко используют в сделках поддельные завещания

Нередко в аферах с квартирами участвует липовое завещание. Какие документы чаще всего фальсифицируют мошенники, «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Свидетельство о праве на наследство, которое предоставлено не уполномоченным лицом и не удостоверенное нотариусом, — любимая схема мошенников так называемое фиктивное родство с умершим», — утверждает Гаврилов. Доказать незаконность такого завещания в суде проблематично — зачастую для оспаривания документа недостаточно того, что оно было подписано наследодателем под действием алкогольного опьянения, в болезненному бреду или бессознательном состоянии. Практика показывает, что наследники могут затягивать с подачей иска либо в принципе отказаться от этой идеи, поэтому подделка завещания — излюбленный прием аферистов.

Другая уловка мошенников — это договор дарения или купли-продажи с умершим. Махинация не теряет популярности благодаря тому, что обе стороны сделки не должны присутствовать при ее заключении в МФЦ, а работники организации не обязаны выяснять, известили собственника о продаже его квартиры, пояснил парламентарий. В такой сделке жертвой становится не только квартировладелец, но и покупатель. Если первый без особого труда сможет доказать незаконность сделки и вернуть себе жилплощадь, то второй лишится и желанной квартиры, и денег. Даже при таком раскладе аферист остается в выигрыше.

Еще один мошеннический сценарий разворачивается вокруг регистрации ранее возникшего права собственности на дачный участок. «Чаще всего выясняется, что кто-то принес свидетельство, которое уполномоченным органом в то время не выдавалось», — пояснил депутат. Вся эта схема выстраивается главным образом ради того, чтобы заработать на перепродаже надела.

Кроме того, аферисты навострились подделывать постановления о снятии ареста с жилья. Если банк проверит такую бумагу, сделав запрос судебным приставам, то обычный покупатель или арендатор поверит копии документа. В таком случае злоумышленник может скрыться уже после внесения предоплаты. «Также такие самодельные копии нередко кладут с пачки документов на регистрацию сделок с недвижимостью, надеясь, что МФЦ их примет и никто не будет проверять подлинность», — добавил Гаврилов.

Умело фальсифицируют и доверенности. В документе аферисты могут переписать как данные собственника, так и собственные полномочия: к примеру, заменить разрешение на управление автомобилем или межевание участка — на их продажу. Доверенность с подделанным именем собственника можно проверить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты или по QR-коду. Другие махинации с документом уже тяжелее поддаются верификации — реквизиты и имена в них совпадают, а содержимое доверенности не разглашается в силу нотариальной тайны. Выход из ситуации — обращение к нотариусу, специалист подтвердит подлинность документа, успокоил собеседник издания.

Подделывают также и закладные на квартиры: мошенники изготавливают оригинал документа с отметкой банка о погашении всех обязательств по ипотеке. Росреестр, как правило, проверяет закладные, делая запрос в банк. Но пока фальшивка не обнаружена, у афериста есть время взять деньги с уже готового покупателя и скрыться, отметил депутат.

Ранее россиянам раскрыли частые уловки жилищных мошенников. Одна из распространенных схем аферистов строится на том, чтобы уговорить жертву фиктивно продать квартиру, чтобы защитить ее от чужих посягательств. Однако в действительности сделка оказывается настоящей.