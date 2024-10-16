Одноногий пират вынудил врагов заплатить ему за новую ногу

В Дании власти оплатили протез для бывшего пирата, потерявшего ногу

Бывшие враги заплатили за новую ногу для нигерийского пирата Лакки Фрэнсиса. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Фрэнсис остался одноногим три года назад после схватки с датским военным судном в Гвинейском заливе. Перестрелку пережили только четверо пиратов. Фрэнсису, который получил тяжелое ранение, датчане оказали медицинскую помощь. Его отправили в Европу для лечения.

После лечения бывший пират остался в Дании. Ему удалось избежать тюрьмы, получить убежище и вид на жительство. Власти выделили Фрэнсису средства на приобретение протеза и записали на курсы изучения датского языка. Кроме того, ему помогут найти работу как инвалиду, потерявшему конечность.

Государственная помощь бывшему пирату возмущает датских ультраправых. «Это полный абсурд, — заявил представитель Датской народной партии Миккель Бьорн. — Этот человек вообще не должен был оказаться в Дании. А воображать, что он способен всерьез интегрироваться в датское общество, — это за пределами приличия».

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

В 2020 году сообщалось, что пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, среди которых были россияне.