Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:07, 16 октября 2024Из жизни

Одноногий пират вынудил врагов заплатить ему за новую ногу

В Дании власти оплатили протез для бывшего пирата, потерявшего ногу

Фото: Christian Charisius / Reuters

Бывшие враги заплатили за новую ногу для нигерийского пирата Лакки Фрэнсиса. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Фрэнсис остался одноногим три года назад после схватки с датским военным судном в Гвинейском заливе. Перестрелку пережили только четверо пиратов. Фрэнсису, который получил тяжелое ранение, датчане оказали медицинскую помощь. Его отправили в Европу для лечения.

После лечения бывший пират остался в Дании. Ему удалось избежать тюрьмы, получить убежище и вид на жительство. Власти выделили Фрэнсису средства на приобретение протеза и записали на курсы изучения датского языка. Кроме того, ему помогут найти работу как инвалиду, потерявшему конечность.

Материалы по теме:
На крыльях смерти 30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
На крыльях смерти30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
21 декабря 2018
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
«Бешеный пес пустыни» Террор, шатры и личная женская гвардия. Как жил и за что умер Муаммар Каддафи?
«Бешеный пес пустыни»Террор, шатры и личная женская гвардия. Как жил и за что умер Муаммар Каддафи?
7 июня 2022

Государственная помощь бывшему пирату возмущает датских ультраправых. «Это полный абсурд, — заявил представитель Датской народной партии Миккель Бьорн. — Этот человек вообще не должен был оказаться в Дании. А воображать, что он способен всерьез интегрироваться в датское общество, — это за пределами приличия».

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

В 2020 году сообщалось, что пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, среди которых были россияне.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Бывшая жена рассказала подробности о поисках дрейфовавшего в Охотском море россиянина

      В Кремле высказались о сокращении Францией помощи Украине

      В Кремле назвали встречу Путина с кабмином волнующей для россиян

      Премьер Грузии описал «тяжелейшую реальность» для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше