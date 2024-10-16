Офицер спецназа «Ахмат» Аид показал видео с бойцом-«зомби» на службе ВСУ

Офицер спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал видео с солдатом-«зомби» на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как украинский солдат перенес взрыв, произошедший вплотную к нему, после чего продолжил движение.

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — подписал Аид ролик.

16 октября российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома.