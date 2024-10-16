Остин Батлер не понравился родителям своей девушки Кайи Гербер

Родители модели Кайи Гербер не одобрили ее отношения с актером Остином Батлером

Родители модели Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером Остином Батлером. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По информации издания, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и семью со своей нынешней возлюбленной. Инсайдеры утверждают, что мать модели Синди Кроуфорд и ее отец Рэнд Гербер уже провели разговор с Батлером, пытаясь выяснить, почему он за три года отношений не сделал предложение Кайе.

Кайя и Остин встречаются с 2021 года, молодой человек на 10 лет старше своей возлюбленной, которой в сентябре исполнилось 23. Пара несколько раз провоцировала слухи о расставании, появляясь в публичных местах по одиночке или в компании других спутников. Более того, свой день рождения Гербер также отпраздновала без своего молодого человека.

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