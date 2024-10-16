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20:20, 16 октября 2024Экономика

Отец ребенка-инвалида снес единственный дом и не смог получить деньги на новый

Отец ребенка-инвалида из Липецкой области не смог получить субсидию на новый дом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В селе Юсово Липецкой области отец ребенка-инвалида потерял единственный дом и не смог построить новый из-за невозможности получить субсидию на строительство. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Россиянин принял участие в местной программе строительства жилья. Он снес старый дом, начал строительство нового, вложив в возведение стен материнский капитал, и подал документы на субсидию. Однако семья так и не получила деньги — процесс затянулся на десять лет. Сейчас мужчина вместе с женой и сыном вынужден снимать квартиру.

Глава семьи переживает, что его дети останутся без жилья. По его словам, супруга вынуждена сидеть дома и присматривать за недееспособным сыном. «Мне до пенсии стоять в очереди? Я до пенсии не доживу. Не дай бог со мной что случится, жена одна ничего не сделает, ей что, детей государству отдавать?» — заявил он.

В администрации села рассказали журналистам, что программа — районная и не находится в их ведении. В свою очередь, власти Чаплыгинского района тоже не смогли объяснить ситуацию.

Ранее жительница Ярославля с инвалидностью едва не осталась без дома, взяв кредит под 72 процента годовых.

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      Александра Качан
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