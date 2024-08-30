Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 30 августа 2024Экономика

Россиянка с инвалидностью едва не потеряла жилье из-за кредита под 72 процента годовых

В Ярославле инвалид едва не осталась без квартиры из-за займа под 72 % годовых

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Ярославля с инвалидностью едва не осталась без дома, влезши в кредит под 72 процента годовых. О ситуации пишет «Ярославский регион» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Заем в кредитно-потребительском кооперативе женщина оформила еще несколько лет назад. Сумму в 200 тысяч рублей она взяла под залог жилья. Выплатить ссуду она не смогла, и кредитор обратился в суд о взыскании долга. Недвижимость пострадавшей выставили на торги, оценив однокомнатную квартиру в центре города всего в 200 тысяч рублей. О решении суда россиянка узнала значительно позже — долгое время она лежала в стационаре. За помощью женщина обратилась к местному омбудсмену, благодаря которому было составлено обращение в региональную прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что на момент оформления кредита горожанка не осознавала последствий сделки. В конце концов суд признал договор недействительным и отменил решение о продаже квартиры.

Ранее в результате махинаций жилье потеряла инвалид из Смоленска. Пострадавшая познакомилась с мошенником в интернете и, поверив, что мужчина хочет оформить над ней опеку, подписала дарственную на квартиру.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      Дочь певицы Славы рассказала о глубокой депрессии после родов

      В Госдуме отреагировали на призыв Борреля бить по России

      Соболев прокомментировал переход в «Зенит»

      Xiaomi выпустит смартфоны на собственном процессоре

      На Западе заявили о достижении США последней стадии эскалации конфликта на Украине

      Россиянка разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и попала на видео

      Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

      Американский офицер рассказал о «съедении заживо» Украины

      В Киеве предрекли полную сдачу Донбасса Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше