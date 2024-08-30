Россиянка с инвалидностью едва не потеряла жилье из-за кредита под 72 процента годовых

В Ярославле инвалид едва не осталась без квартиры из-за займа под 72 % годовых

Жительница Ярославля с инвалидностью едва не осталась без дома, влезши в кредит под 72 процента годовых. О ситуации пишет «Ярославский регион» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Заем в кредитно-потребительском кооперативе женщина оформила еще несколько лет назад. Сумму в 200 тысяч рублей она взяла под залог жилья. Выплатить ссуду она не смогла, и кредитор обратился в суд о взыскании долга. Недвижимость пострадавшей выставили на торги, оценив однокомнатную квартиру в центре города всего в 200 тысяч рублей. О решении суда россиянка узнала значительно позже — долгое время она лежала в стационаре. За помощью женщина обратилась к местному омбудсмену, благодаря которому было составлено обращение в региональную прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что на момент оформления кредита горожанка не осознавала последствий сделки. В конце концов суд признал договор недействительным и отменил решение о продаже квартиры.

Ранее в результате махинаций жилье потеряла инвалид из Смоленска. Пострадавшая познакомилась с мошенником в интернете и, поверив, что мужчина хочет оформить над ней опеку, подписала дарственную на квартиру.