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13:29, 16 октября 2024Россия

Предложивший взимать 40 тысяч рублей за бездетность в России экономист заявил об угрозах

Предложивший взимать 40 тысяч рублей за бездетность Зубец заявил об угрозах

Кадр: ОТР - Общественное телевидение России / YouTube

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, который ранее предложил взимать налог на бездетность в России в размере 40 тысяч рублей, пожаловался на угрозы в свой адрес. Его слова приводит телеканал «Спас».

По его словам, реакция на инициативы, связанные с налогом на бездетность, местами нервная и «переходящая рамки приличия». Как отметил экономист, такая ситуация его удивила.

«То, что каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз и ругательств в мой адрес, это, конечно, немножко напрягает. И приходится чистить мой канал, который я веду и где, собственно, выложены все эти данные экономические, на основании которых я делал свои предположения», — заявил Зубец. Он счел подобную агрессию в свой адрес неприятной.

Заявление Зубца ранее прокомментировала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Она сравнила введение налога с «битьем хлыстом» и подчеркнула, что важно менять философию в обществе, а не ударять по тем семьям, которые и так находятся в трудной жизненной ситуации.

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Изначально с идеей ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин впоследствии предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность. В свою очередь, глава СПЧ Александр Фадеев усомнился в том, что введение такого налога поспособствует повышению рождаемости.

В Кремле сообщили, что пока не знают деталей предложений по налогу на бездетность. Там отметили, что подобная мера действовала в советское время, добавив, что это вряд ли имело «какое-то воздействие на демографическую ситуацию».

Тем временем в России коэффициент рождаемости находится на катастрофическом для будущего нации уровне, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Число женщин репродуктивного возраста в России продолжит снижаться вплоть до 2046 года, отчитывалась вице-премьер Татьяна Голикова.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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