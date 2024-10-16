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01:55, 16 октября 2024Мир

Премьер Катара обвинил Израиль в в препятствовании прекращению огня в секторе Газе

Премьер Катара: Израиль препятствует заключению о прекращения огня в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Израиля препятствуют прекращению огня в секторе Газа, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это соглашение требует согласия двух сторон, но одна из них не хочет заключать его. «Что бы мы ни делали как посредники, результат остается таким же. Вы знаете о препятствиях. Особенно в последний период препятствием является израильская сторона», — сказал премьер.

Ранее Reuters узнал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как сообщается, высокопоставленные чиновники США передали 13 октября письмо министру стратегического планирования Израиля Рону Дермеру и министру обороны Йоаву Галанту. Вашингтон выразил беспокойство сократившимися поставками гуманитарной помощи в Газу в сентябре.

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      Сергей Грехов
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