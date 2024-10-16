69-я параллель
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19:46, 16 октября 202469-я параллель

Преодоление арктического льда гигантской научной станцией попало на видео

Преодоление арктического льда станцией «Северный полюс — 42» попало на видео

Преодоление арктического льда гигантской станцией «Северный полюс — 42» в Северном Ледовитом океане попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На записи видно, как нос платформы успешно колет толщу океанического льда, после чего огромные льдины расступаются перед судном.

Как отметили в ААНИИ, ученым во время экспедиции удалось взять пробы воды с глубины 3,2 километра, а также встретиться с краснокнижными белыми медведями. «Косолапые довольно часто подходят к научно-исследовательским базам, их привлекают запахи и обычное медвежье любопытство», — рассказали в НИИ.

Ранее стала известна стоимость путешествия к Северному полюсу на ледоколе из России.

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      Марк Леонов
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