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16:02, 16 октября 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала арестовать подравшихся с игроками из ФСБ российских хоккеистов

В Биробиджане потребовали арестовать двух хоккеистов после драки с игроками ФСБ

Кадр: Telegram-канал Baza

В Биробиджане прокуратура потребовала арестовать двух хоккеистов-любителей из команды «Тафгай», которые подрались во время матча с игроками из ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ведомство настаивает, что мужчин необходимо поместить в СИЗО, потому что они якобы намерены скрыться. Это подтверждают свидетели. По их словам, один из подозреваемых ранее заявлял, что в случае, если он попадет под уголовное преследование, покинет Россию.

Защита игроков отметила, что за полгода после драки у фигурантов была возможность уехать из страны, однако они этого не сделали и не планируют. Также адвокаты обратили внимание, что свидетелями прокуратуры выступают сотрудники регионального управления ФСБ, с которыми их клиенты не общались.

30 сентября суд избрал меру пресечения фигурантам в виде запрета определенных действий. Следствие просило заключить мужчин под стражу, аргументируя это тем, что они имеют загранпаспорта и могут скрыться.

О возбуждении уголовного дела в отношении пятерых хоккеистов «Тафгая» стало известно 29 сентября. Причиной стала драка на льду во время хоккейного матча весной 2024 года. Тогда предпринимателей из «Тафгая» оштрафовали и арестовали на 15 суток. Кроме того, организаторы турнира объявили об их дисквалификации за драку. Летом у трех игроков взяли подписки о невыезде.

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      Илона Палей
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