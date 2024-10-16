Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

FEC: Илон Маск за три месяца пожертвовал 75 миллионов долларов кампании Трампа

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

Согласно данным FEC, общая сумма пожертвований Маска в период с июля по сентябрь составила 74,95 миллиона долларов. Еще один отчет представят комиссии 24 октября, который охватит период с 1 по 16 октября.

Ранее Маск назвал Трампа единственным, кто может спасти демократию. Он также предположил, что грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа. По его словам, если на выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис, то с помощью голосов мигрантов ее партия выбьется в лидеры.