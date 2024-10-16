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07:02, 16 октября 2024Мир

Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

FEC: Илон Маск за три месяца пожертвовал 75 миллионов долларов кампании Трампа

Фото: Reuters / David Swanson

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

Согласно данным FEC, общая сумма пожертвований Маска в период с июля по сентябрь составила 74,95 миллиона долларов. Еще один отчет представят комиссии 24 октября, который охватит период с 1 по 16 октября.

Ранее Маск назвал Трампа единственным, кто может спасти демократию. Он также предположил, что грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа. По его словам, если на выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис, то с помощью голосов мигрантов ее партия выбьется в лидеры.

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      Марина Совина
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