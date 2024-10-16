Раскрыты последние слова сорвавшегося с самого высокого моста в Испании туриста

Daily Mail: с моста в Испании турист написал девушке «Cпокойной ночи»

Девушка британского туриста, сорвавшегося с самого высокого моста в Испании, раскрыла его последние слова. С ней поговорили журналисты издания Daily Mail.

Выяснилось, что Льюис Стивенсон прислал сообщение своей возлюбленной Саванне Паркер прямо перед тем, как подняться на мост Кастилья-Ла-Манча высотой более 190 метров. «Спокойной ночи, я люблю тебя», — написал он.

По словам девушки, ее парень не просто упал, а потерял сознание. Поднимаясь на мост вместе с другом, Стивенсон сказал ему, что плохо себя почувствовал и попросил немного передохнуть. В этот момент он сорвался.

Известно, что Стивенсон забирался на высотные здания и мосты ради контента для соцсетей. «Мы знаем друг друга десять лет, и он занимался этим уже как минимум пять из них», — призналась Паркер.

«Мы все пытались отговорить его от этого, — рассказал родственник блогера Клиффорд Стивенсон. — Но он делал это для собственного удовольствия. Он не получал за это никаких денег, был авантюристом».

26-летний Льюис Стивенсон попытался забраться на мост в Испании 13 октября. Местные власти назвали происшествие «прискорбным» и подчеркнули, что подниматься на строение категорически запрещено.