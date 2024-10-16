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12:01, 16 октября 2024Бывший СССР

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

Родственники пропавших под Покровском бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

Фото: Thomas Peter / Reuters

Родственники пропавших без вести под Покровском бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг на Майдане в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на Майдане в Киеве», — говорится в сообщении. Как видно на опубликованных каналом кадрах, собравшиеся на центральной площади держат украинские флаги и плакаты с призывами к властям.

Отмечается, что наибольшее число сообщений о пропажах близких поступило от родственников военных из 152-й бригады ВСУ. По словам собравшихся, их отправили на передовую с минимальной подготовкой.

О пропаже подразделения стало известно 9 октября. Изначально об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, командир бригады в это время находится в Киеве и зарабатывает на взятках как военком (член территориального центра комплектования, ТЦК).

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      Александр Курбатов
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