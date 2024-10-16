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18:39, 16 октября 2024Моя страна

Романтическое свидание лосей запечатлели на видео в российском заповеднике

Ученые запечатлели на видео свидание лосей в Воронежском заповеднике

Кадр: страница «Воронежский государственный заповедник» во «ВКонтакте»

Ученые сняли в Воронежском заповеднике романтическое свидание двух лосей. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен самец, который выбил в земле небольшую яму, помочился и лег в нее. После этого в кадре появляется самка, которая идет к самцу и ложится с ним рядом, а затем выталкивает его из ямы. Встреча лосей сопровождается мычанием. «Лоси не ревут, а издают глухое похрюкивание или мычание — "стон"», — пояснил старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин.

Специалист уточнил, что начало брачного сезона у лосей приходится на конец августа и длится до октября. По его словам, самцы могут спариваться с несколькими самками. «Группы или гаремы образуются редко, как правило, при высокой плотности населения лосей», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России заметили лося-перевозчика с необычным пассажиром на спине.

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      Мария Винар
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