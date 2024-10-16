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12:44, 16 октября 2024Экономика

Россиянам назвали опасности дачных погребов

Биолог Воробьев: в погребе может начаться выработка метана

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В дачном погребе может начаться выброс метана или углекислого газа, рассказал «Вечерней Москве» биолог, агроном Михаил Воробьев.

Газообмен существует у всех овощей, которые хранятся в погребах, объяснил эксперт. При этом хранение замедляет процесс выброса углекислого газа. Выброс же метана чаще всего происходит, если в погребе что-то начинает гнить. Концентрация газа в непроветренном погребе вряд ли будет смертельной, но могут заставить чувствовать головную боль и головокружение.

В погребе также может развиться плесень. Чтобы предотвратить ее возникновению, погреб очищают и зажигают в нем серную шашку. Для «здорового» газообмена в помещении рекомендуется установить приточную и отводящую трубы. Если этого нет, перед тем, как пройти в погреб, его рекомендуется проветрить вентилятором.

Ранее дачникам напомнили о необходимости убрать осенние листья. Без уборки опавшей листвы и сорняков создаются благоприятные условия для размножения вредителей.

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      Мария Черкасова
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