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17:34, 16 октября 2024Силовые структуры

Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

В Петербурге полиция задержала жителя за езду на Mercedes в форме сотрудника ДПС

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего жителя за езду в автомобиле в форме сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодого человека на Mercedes остановили полицейские вечером 15 октября. У него не оказалось прав на управление транспортным средством, при этом он был в куртке сотрудника Госавтоинспекции. Полицейские выяснили, что юноша не имеет отношения к органам внутренних дел.

Его доставили в полицию, где привлекли к административной ответственности по статьям об управлении транспортным средством без права управления, а также о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия. Машину поместили на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что россиянка поужинала в полицейской форме в аэропорту и получила штраф.

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      Илона Палей
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