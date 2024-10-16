Россиянин похитил мусорные контейнеры из одного города и установил в другом

Россиянин похитил мусорные контейнеры из Прокопьевска и установил в Новокузнецке

Россиянин украл мусорные контейнеры из одного города и установил в другом. Внимание на инцидент обратили в Telegram-канале полиции Кемеровской области.

По информации пресс-службы, житель Новокузнецка, монтажник в строительной фирме, в июле и сентябре 2024 года с помощью рабочего авто с краном-манипулятором похитил четыре мусорных контейнера с улиц Прокопьевска, после чего установил их в разных местах своего города. При этом один из них мужчина поставил возле дома, где живет.

Вскоре после первого случая с заявлением о краже в полицию обратился директор управляющий компании, который в дальнейшем недосчитался сразу нескольких контейнеров, принадлежащих его организации. Общий ущерб, нанесенный жителем Новокузнецка, составил более 160 тысяч рублей.

Похитителя мусорных контейнеров смогли найти и задержать. Выяснилось, что он был ранее судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. Похищенные контейнеры вернули владельцу и установили на прежние места.

В конце сентября стало известно, что жительница дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода завалила свою квартиру мусором, из-за чего входить дом стало возможным лишь через окно.