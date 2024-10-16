Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 16 октября 2024Экономика

Россиянин похитил мусорные контейнеры из одного города и установил в другом

Россиянин похитил мусорные контейнеры из Прокопьевска и установил в Новокузнецке

Фото: Telegram-канал Полиция Кузбасса

Россиянин украл мусорные контейнеры из одного города и установил в другом. Внимание на инцидент обратили в Telegram-канале полиции Кемеровской области.

По информации пресс-службы, житель Новокузнецка, монтажник в строительной фирме, в июле и сентябре 2024 года с помощью рабочего авто с краном-манипулятором похитил четыре мусорных контейнера с улиц Прокопьевска, после чего установил их в разных местах своего города. При этом один из них мужчина поставил возле дома, где живет.

Вскоре после первого случая с заявлением о краже в полицию обратился директор управляющий компании, который в дальнейшем недосчитался сразу нескольких контейнеров, принадлежащих его организации. Общий ущерб, нанесенный жителем Новокузнецка, составил более 160 тысяч рублей.

Похитителя мусорных контейнеров смогли найти и задержать. Выяснилось, что он был ранее судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. Похищенные контейнеры вернули владельцу и установили на прежние места.

В конце сентября стало известно, что жительница дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода завалила свою квартиру мусором, из-за чего входить дом стало возможным лишь через окно.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      Звездный хирург раскрыл популярные у мужчин пластические операции

      Задержание ФСБ россиянки за призывы к насилию против русских попало на видео

      В БАПОР заявили о возобновлении финансирования почти всеми странами

      ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

      Две категории россиян предупредили об атаках мошенников

      В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

      На территории аэродрома под Москвой начался пожар

      Четыре популярных в России супа назвали вредными

      Проигрыш «Почты России» в конкуренции с маркетплейсами объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше