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09:01, 16 октября 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Армению фразой «пытается развести на деньги каждый второй»

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша побывала в Армении и рассказала, что изменилось в этой стране с момента ее последней поездки, которая была полтора года назад. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что в этот раз ее пытался «развести на деньги» каждый второй. «Почти каждый торговец отчаянно пытается что-то навязать или продать. А одна бабушка на озере Севан довольно требовательно просила у прохожих деньги, тряся кружкой перед каждым туристом, поднимающимся по лестнице к монастырю. Когда мы проходили, она крикнула нам: "Я люблю тебя, дай денег!"» — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Путешественница также заметила, что жизнь в бывшей республике СССР стала еще дороже: выросли цены и на продукты, и на услуги. «Если до сих пор думаете, что в Армении дешево, — забудьте об этом. Во время прошлого визита мне казалось, что поесть в кафе можно дешевле, чем у нас, например, но в этот раз такого не было замечено», — пояснила она.

Местная жительница рассказала блогерше, что после того как в страну приехало много россиян, цены на жилье резко взлетели. По ее словам, квартиры в Ереване сейчас легко сдают за 1000 долларов (около 97 тысяч рублей).

Ранее другой российский тревел-блогер описал поход в супермаркет в Армении словами «цены изрядно удивили». Он отметил высокую стоимость не только импортных, но и местных продуктов.

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      Алина Черненко
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