Жительница Курской области дала показания о действиях ВСУ в приграничье

Жительница Курской области дала показания о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Она рассказала об уничтожении ее дома и бегстве из приграничья, пишет 360.ru.

Россиянка с мужем оставались в приграничье после вторжения украинских войск до 22 августа, несмотря на продолжающиеся обстрелы. С ее слов, они не спали несколько ночей, прятались в укрытии и выживали без света, газа и связи.

«Возле дома сидим с моим мужем. Проехали четыре танка [ВСУ]. А потом один танк остановился. Остановился и осветил наш дом (...) Дом мой разбили. Ехать мне некуда. Полностью разбили. А что дальше делать, я не знаю», — рассказала женщина.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее жители Суджанского района рассказали российским следователям, как сбежали из дома от ВСУ. Беженцы рассказали, что пробежали около 20 километров, в итоге их вместе с тремя стариками вывез из населенного пункта прибывший на помощь волонтер.

