Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 16 октября 2024Россия

Россиянка рассказала о четырех танках ВСУ и бегстве из Курской области

Жительница Курской области дала показания о действиях ВСУ в приграничье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жительница Курской области дала показания о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Она рассказала об уничтожении ее дома и бегстве из приграничья, пишет 360.ru.

Россиянка с мужем оставались в приграничье после вторжения украинских войск до 22 августа, несмотря на продолжающиеся обстрелы. С ее слов, они не спали несколько ночей, прятались в укрытии и выживали без света, газа и связи.

«Возле дома сидим с моим мужем. Проехали четыре танка [ВСУ]. А потом один танк остановился. Остановился и осветил наш дом (...) Дом мой разбили. Ехать мне некуда. Полностью разбили. А что дальше делать, я не знаю», — рассказала женщина.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее жители Суджанского района рассказали российским следователям, как сбежали из дома от ВСУ. Беженцы рассказали, что пробежали около 20 километров, в итоге их вместе с тремя стариками вывез из населенного пункта прибывший на помощь волонтер.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Москвич обнаружил в машине змею

      Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

      В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

      Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше