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12:39, 16 октября 2024Силовые структуры

Жители Суджанского района рассказали российским следователям о бегстве от ВСУ

Беженцы из Курской области рассказали военным следователям, как бежали от ВСУ

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Жители Суджанского района Курской области рассказали российским следователям, как сбежали из дома от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их рассказ в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале публикует «360».

По словам беженцев, на протяжении нескольких дней украинские снаряды разрывались в населенном пункте. Затем, когда на улицах появились представители ВСУ и бронетехника, супруги закрыли калитку и дом и побежали через поля, прячась от появлявшихся в небе украинских дронов. Беженцы рассказали, что пробежали около 20 километров, в итоге их вместе с тремя стариками вывез из населенного пункта прибывший на помощь волонтер.

15 октября Вооруженные силы (ВС) России освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи в Курской области.

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      Владимир Седов
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