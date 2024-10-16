Беженцы из Курской области рассказали военным следователям, как бежали от ВСУ

Жители Суджанского района Курской области рассказали российским следователям, как сбежали из дома от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их рассказ в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале публикует «360».

По словам беженцев, на протяжении нескольких дней украинские снаряды разрывались в населенном пункте. Затем, когда на улицах появились представители ВСУ и бронетехника, супруги закрыли калитку и дом и побежали через поля, прячась от появлявшихся в небе украинских дронов. Беженцы рассказали, что пробежали около 20 километров, в итоге их вместе с тремя стариками вывез из населенного пункта прибывший на помощь волонтер.

15 октября Вооруженные силы (ВС) России освободили село Черкасская Конопелька в семи километрах от Суджи в Курской области.