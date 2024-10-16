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07:23, 16 октября 2024Россия

Российский военный рассказал о сбившем более 50 украинских дронов сослуживце

Боец ВС РФ Сава заявил о долге перед РФ после поражения более 50 дронов ВСУ

Фото: Unsplash

Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным Сава лично поразил более 50 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Битник.

Битник рассказал, что его сослуживец сбил более 50 украинских беспилотников, включая около восьми крупных дронов типа «Баба Яга». Отделение под его командованием поразило более 100 воздушных целей. За мужество и героизм, которые военный проявил в зоне спецоперации, ему вручили медаль Суворова.

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«Я так решил, что я буду здесь более полезен, чем там, на гражданке. <...> У меня двое сыновей. Какой-то пример должен показывать своим сыновьям», — заявил о долге перед страной сам военный.

Ранее на Украине признали эффективность российских беспилотников. С таким мнением выступил украинский офицер Арти Грин. «Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — влегкую. Можно сказать, что у нас ничего нет», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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