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00:25, 16 октября 2024Россия

Российский военный уничтожил диверсантов ВСУ

Минобороны РФ: рядовые Дыкин и Долгоруков отразили атаки ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский рядовой Евгений Дыкин обеспечил выход в тыловой район эвакуационной группы с ранеными, уничтожив диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что при продвижении по местности Дыкин обнаружил вооруженную группу солдат ВСУ, которые двигались в сторону расположения российских войск. «Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Евгений Дыкин занял выгодную огневую позицию и атаковал во фланг вражеских диверсантов», — сообщили в МО.

В Минобороны добавили, что другой рядовой — Павел Долгоруков — совершил подвиг, отразив атаку ВСУ на своем участке обороны на значимом тактическом рубеже.

Ранее Минобороны рассказало о боях под Волчанском, где действуют военнослужащие группировки войск «Север». Им противостоят 57-я мотопехотная бригада ВСУ и 113-я бригада территориальной обороны.

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      Марина Совина
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