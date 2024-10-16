Российский военный уничтожил диверсантов ВСУ

Минобороны РФ: рядовые Дыкин и Долгоруков отразили атаки ВСУ

Российский рядовой Евгений Дыкин обеспечил выход в тыловой район эвакуационной группы с ранеными, уничтожив диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что при продвижении по местности Дыкин обнаружил вооруженную группу солдат ВСУ, которые двигались в сторону расположения российских войск. «Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Евгений Дыкин занял выгодную огневую позицию и атаковал во фланг вражеских диверсантов», — сообщили в МО.

В Минобороны добавили, что другой рядовой — Павел Долгоруков — совершил подвиг, отразив атаку ВСУ на своем участке обороны на значимом тактическом рубеже.

Ранее Минобороны рассказало о боях под Волчанском, где действуют военнослужащие группировки войск «Север». Им противостоят 57-я мотопехотная бригада ВСУ и 113-я бригада территориальной обороны.

