Сербский политик выразил спецслужбам России благодарность за поддержку

Вице-премьер Сербии Вулин поблагодарил ФСБ за поддержку Белграда

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в ходе официального визита в Москву встретился с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым и поблагодарил представителей российских спецслужб за постоянную поддержку Белграда в решении сложных вопросов. Об этом говорится в публикации на сайте сербского правительства.

«Вице-премьер Вулин и директор ФСБ Бортников обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России, а также стоящие перед двумя странами вызовы. Сербия благодарна России, Федеральной службе безопасности и директору Бортникову за постоянную поддержку Белграда в решении всех сложных вопросов», — сообщила пресс-служба правительства Сербии.

Ранее Вулин назвал вступление в БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу для Сербии. Он отметил, что многие страны сочли вступление в организацию привлекательным для себя.