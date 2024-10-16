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15:05, 16 октября 2024Мир

Сербский политик выразил спецслужбам России благодарность за поддержку

Вице-премьер Сербии Вулин поблагодарил ФСБ за поддержку Белграда

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Kremlin / AP

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в ходе официального визита в Москву встретился с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым и поблагодарил представителей российских спецслужб за постоянную поддержку Белграда в решении сложных вопросов. Об этом говорится в публикации на сайте сербского правительства.

«Вице-премьер Вулин и директор ФСБ Бортников обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России, а также стоящие перед двумя странами вызовы. Сербия благодарна России, Федеральной службе безопасности и директору Бортникову за постоянную поддержку Белграда в решении всех сложных вопросов», — сообщила пресс-служба правительства Сербии.

Ранее Вулин назвал вступление в БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу для Сербии. Он отметил, что многие страны сочли вступление в организацию привлекательным для себя.

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      Виктория Кондратьева
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