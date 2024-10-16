«ТКС Холдинг» сменит название

«ТКС Холдинг» инициировала обновление имени группы на «Т-Технологии»

Совет директоров «ТКС Холдинга» вынес на голосование акционеров новое название. Группу приложено назвать «Т-Технологии». Как говорится в официальном телеграм-канале группы, акционеры рассмотрят вопрос 14 ноября на внеочередном общем собрании. Акции головной структуры Т-Банка — одни из самых популярных у россиян — и входят в топ-5 по обороту на бирже, в начале года компания завершила «переезд» в Россию, но сохранила при этом название ТКС, являющееся калькой с английского наименования бывшей кипрской группы. Эксперты отмечают, что после обновления розничных брендов группы (в июне были представлены бренды «Т»: Т-Банк, «Т-Инвестиции», «Т-Страхование», «Т-Мобайл» и прочее) ренейминг холдинговой компании был лишь вопросом времени.

Это подтверждает председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский, который сообщил, что после возвращения головной структуры в Россию компания завершает обновление своего бренда. Он объявил, что новое имя группы, которое менеджмент предлагает акционерам, — Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии». По словам Малиновского, технологичность всегда была основным направлением и ДНК бизнеса, и теперь эта философия будет отражена в названии группы.

Алексей Малиновский отметил, что сейчас компания представляет собой развитую технологическую организацию, предлагающую широкий спектр финансовых и лайфстайл-сервисов. «ТКС Холдинг» входит в тройку крупнейших работодателей в сфере IT в России, а его IT-специалисты по всей стране разрабатывают современные решения, которые используются более чем 45 миллионами россиян.

«Буква Т лежит в основе всех потребительских брендов нашей группы (Т-Банк, "Т-Бизнес", "Т-Инвестиции", "Т-Страхование", "Т-Мобайл" и другие), с обновленным именем группы мы продолжаем стратегию использования «Т» в качестве универсального атрибута наших продуктов, сервисов и бизнесов. Название группы должно отражать нашу миссию на всех языках, "Технологии" — универсальное международное слово с единым смыслом на всех языках мира, именно оно наилучшим образом описывает философию нашего подхода к развитию бизнеса в интересах всех акционеров», — рассказал Алексей Малиновский.

Обновление имени группы отражает многолетнюю философию развития экосистемы Т-Банка, в основе бизнеса которого лежат технологии и инновации, позволяющие создавать самые передовые в мире IT-решения, в том числе с использованием AI, подчеркнули в холдинге. Совокупные инвестиции группы с момента основания уже превысили 500 миллиардов рублей. У группы есть собственная научная AI-лаборатория и IT-хабы – центры разработки по всей России.

