Сообщение о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области опровергли

Telegram-канал DeepState со ссылкой на источники пишет, что 10 октября российские военные расстреляли девятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Зеленый Курской области.

«Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята исходили из мыслей, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество боекомплектов было ограничено, и они были вынуждены сдаться», — говорится в сообщении канала.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг данные о расстреле солдат ВСУ в Курской области. Он считает, что Украине надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. «Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Информация о расстреле украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области, распространилась в украинских СМИ и медиа, признанных в России иноагентами.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».