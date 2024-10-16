Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:26, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области опровергли

Фото: Thibault Camus / Reuters

Telegram-канал DeepState со ссылкой на источники пишет, что 10 октября российские военные расстреляли девятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Зеленый Курской области.

«Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята исходили из мыслей, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество боекомплектов было ограничено, и они были вынуждены сдаться», — говорится в сообщении канала.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг данные о расстреле солдат ВСУ в Курской области. Он считает, что Украине надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. «Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Информация о расстреле украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области, распространилась в украинских СМИ и медиа, признанных в России иноагентами.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Раскрыт мотив бросившей ребенка в туалете аэропорта Турции россиянки

      Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

      Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

      В России третьеклассник поджег школу после вызова «на ковер» родителей

      Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

      В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

      Устроивших драку в центре российского города иностранцев задержали

      Против рака применят бактерии

      Тайваню пригрозили полным уничтожением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше