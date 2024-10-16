Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

В Нефтекамске полиция нашла нелегальный цех по варке жидкости для вейпов

В Нефтекамске сотрудники полиции нашли подпольный цех по варке никотиносодержащей продукции и склад готовой продукции на сумму более 70 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, трое злоумышленников организовали полный цикл производства, варки, упаковки и реализации никотиносодержащей продукции без предусмотренной законодательством маркировки. Там варили жидкости для вейпов и клеили на нее этикетки. В ходе обысков на складе, где располагалось производство, и в доме одного из подозреваемых изъято около 90 тысяч штук готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за организацию контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей.