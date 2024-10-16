Боец СВО попал в аварию на купленном за участие в спецоперации автомобиле и не выжил

Участник СВО попал в аварию в Волгоградской области, спасти его не удалось

Участник специальной военной операции (СВО) попал в аварию в Волгоградской области. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Военнослужащий вернулся из зоны боевых действий для реабилитации. По дороге к другу он попал в аварию.

По словам бывшей жены солдата, он разбился на автомобиле Mazda, который купил на деньги, полученные за участие в боевых действиях. «Ехали с приятелем (...) со скоростью за 200 километров в час», — пояснила она. Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После этого машина перевернулась. Находившемуся в салоне другу бойца удалось выжить, он в больнице.

Ранее в Рязани заживо сгорел другой участник СВО. Он попал в аварию у въезда в городской парк. На появившемся видео с места происшествия видно, что автомобиль бойца полностью уничтожен огнем.