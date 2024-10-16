Стало известно о введении в московском футбольном клубе «Спартак» потолка зарплат

«Чемпионат»: спортивный директор Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат

Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томаш Амарал ввел в команде потолок зарплат. Об этом стало известно «Чемпионату».

Уточняется, что официально это правило нигде не прописано. «Но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год», — заявил источник.

Португалец Амарал пришел в «Спартак» в конце прошлого года. До этого он работал в лиссабонской «Бенфике».

«Спартак» в нынешнем сезоне набрал 19 очков в 11 турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице.