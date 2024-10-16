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16:28, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая спряталась под столом в прямом эфире из-за землетрясения

Ведущая турецкого канала TRT Haber спряталась под столом во время землетрясения

Ведущая турецкого новостного канала TRT Haber спряталась под столом во время сильного землетрясения. Отрывок из эфира телеканал опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Телеведущая в прямом эфире сообщила, что началось землетрясение. На кадрах видно, что мебель и оборудование в студии начали трястись.

Затем ведущая прервала работу и укрылась под столом. «Боже, помоги мне», — сказала она, после чего в студии пропал свет. На видео также слышны голоса других работников канала.

Утром в среду, 16 октября, на востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 47 километрах восточнее города Малатья, но толчки также ощущались в близлежащих провинциях. По данным турецких властей, пострадавших и жертв в результате землетрясения нет.

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      Маргарита Щигарева
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