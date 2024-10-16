Трамп обвинил союзников в злоупотреблении связями с США

Трамп назвал нежизнеспособными отношения США с союзниками

Нынешний характер взаимоотношений США и их союзников является нежизнеспособным. Об этом в интервью Bloomberg заявил бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

«Наши союзники использовали нас в своих интересах даже больше, чем наши враги», — сказал политик, обвинив партнеров Вашингтона в злоупотреблении связями с США.

Трамп также предупредил, что в случае его переизбрания на американскую помощь смогут расчитывать лишь те страны, которые выполнят целевые показатели военных расходов НАТО.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит деньги из бюджета как «пьяные матросы». Он указал, что во время его президентского срока инфляции не было, и благоприятным экономическим положением в стране первоначально воспользовался Байден. «Затем они начали тратить деньги как пьяные матросы», — подчеркнул республиканец. В качестве примера он привел финансирование инициатив, связанных с борьбой с климатическими изменениями.