У Василия Ливанова диагностировали рак

Shot: у актера Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова диагностировали рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, злокачественное новообразование у актера, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», обнаружили во время комплексного обследования — артисту сделали МРТ.

Отмечается, что удалять опухоль в области малого таза опасно из-за возраста актера, однако на данный момент она не прогрессирует и не угрожает жизни Ливанова, ему достаточно проходить обследование у онколога раз в год.

Ранее сын Василия Ливанова сообщил о выписке артиста из больницы. Позже информацию подтвердила супруга актера Елена.