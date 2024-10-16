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09:21, 16 октября 2024Культура

У Василия Ливанова диагностировали рак

Shot: у актера Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова диагностировали рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, злокачественное новообразование у актера, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», обнаружили во время комплексного обследования — артисту сделали МРТ.

Отмечается, что удалять опухоль в области малого таза опасно из-за возраста актера, однако на данный момент она не прогрессирует и не угрожает жизни Ливанова, ему достаточно проходить обследование у онколога раз в год.

Ранее сын Василия Ливанова сообщил о выписке артиста из больницы. Позже информацию подтвердила супруга актера Елена.

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      Варвара Кошечкина
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