Убийство полковника российского армейского спецназа было спланировано

Убийство полковника армейского спецназа в Подмосковье носит заказной характер

Убийство вернувшегося из зоны СВО 44-летнего полковника армейского спецназа было спланировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, источник в правоохранительных органах сказал, что, по предварительной информации, убийство носит заказной характер и было спланировано. По его словам, автомобиль военнослужащего поджидали и, возможно, следили за его передвижениями.

Ранее стало известно, что киллеры поджидали полковника в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. Они ждали, пока мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле, судя по пулевым отверстиям в момент стрельбы, и автомобиль киллеров, и автомобиль жертвы находился в движении. Всего было выпущено восемь девятимиллиметровых пуль.

