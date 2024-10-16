Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 16 октября 2024Силовые структуры

Убийство полковника российского армейского спецназа было спланировано

Убийство полковника армейского спецназа в Подмосковье носит заказной характер
Начало событий в новости Раскрыты подробности подготовки покушения на полковника российского армейского спецназа

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Убийство вернувшегося из зоны СВО 44-летнего полковника армейского спецназа было спланировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, источник в правоохранительных органах сказал, что, по предварительной информации, убийство носит заказной характер и было спланировано. По его словам, автомобиль военнослужащего поджидали и, возможно, следили за его передвижениями.

Ранее стало известно, что киллеры поджидали полковника в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. Они ждали, пока мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле, судя по пулевым отверстиям в момент стрельбы, и автомобиль киллеров, и автомобиль жертвы находился в движении. Всего было выпущено восемь девятимиллиметровых пуль.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше