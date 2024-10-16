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17:16, 16 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности подготовки покушения на полковника российского армейского спецназа

Расстрелявшие вернувшегося с СВО полковника киллеры ждали его в засаде

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Киллеры поджидали 44-летнего полковника российского армейского спецназа в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. Подробности подготовки покушения в среду, 16 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, они ждали, пока вернувшийся неделю назад из зоны СВО мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле. Судя по пулевым отверстиям, в момент стрельбы и автомобиль киллеров, и автомобиль жертвы находились в движении. Всего было выпущено восемь девятимиллиметровых пуль.

В розыск объявлен серый автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска. Сотрудниками полиции был введен план «Перехват».

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      Владимир Седов
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