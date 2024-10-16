В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

Депутат Иванов увидел связь доставки бензопил в зону СВО с продвижением ВС РФ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов увидел взаимосвязь между запросами о доставке бензопил в зону специальной военной операции (СВО) и продвижением Российской армии. Свои мысли парламентарий изложил в Telegram-канале.

Иванов отметил, что доставку каждого гуманитарного груза на фронт важно согласовать с командирами подразделений. По его словам, запросы каждый раз меняются по составу и количеству.

«Если командиры начинают заказывать много бензопил, значит, наши активно идут в наступление. Соответственно, надо окапываться на новых позициях, строить защитные сооружения, пилить, рубить, строгать. Так вот. В октябре снова стали заказывать много бензопил», — написал депутат.

Он пообещал в скором времени доставить данный гуманитарный груз в зону боевых действий.

Ранее Иванов призвал помогать участникам СВО для повышения рождаемости в России.