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10:08, 16 октября 2024Россия

В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

Депутат Иванов увидел связь доставки бензопил в зону СВО с продвижением ВС РФ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов увидел взаимосвязь между запросами о доставке бензопил в зону специальной военной операции (СВО) и продвижением Российской армии. Свои мысли парламентарий изложил в Telegram-канале.

Иванов отметил, что доставку каждого гуманитарного груза на фронт важно согласовать с командирами подразделений. По его словам, запросы каждый раз меняются по составу и количеству.

«Если командиры начинают заказывать много бензопил, значит, наши активно идут в наступление. Соответственно, надо окапываться на новых позициях, строить защитные сооружения, пилить, рубить, строгать. Так вот. В октябре снова стали заказывать много бензопил», — написал депутат.

Он пообещал в скором времени доставить данный гуманитарный груз в зону боевых действий.

Ранее Иванов призвал помогать участникам СВО для повышения рождаемости в России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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