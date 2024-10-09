В Госдуме призвали помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России

Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать бойцам специальной военной операции (СВО) для повышения рождаемости в России. Комментарий по ситуации он опубликовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в вопросе демографической политики следует действовать «пряниками, а не кнутами».

«Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее "свито гнездо" и есть уверенность по поводу завтрашнего дня», — написал Иванов.

По мнению депутата, социальная поддержка российских семей со стороны государства едва ли не лучшая в мире. Он уверен, что помочь с исправлением демографической проблемы может каждый. «Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от введения налога на бездетность.

4 октября генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР.