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09:47, 16 октября 2024Мир

В Индии запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов

India Today: в штате Уттар-Прадеш запретят мочиться и плевать в еду в кафе

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Власти индийского штата Уттар-Прадеш запретят сотрудникам кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания мочиться на подаваемую клиентам еду и плевать в нее. Об этом сообщает журнал India Today.

«В ответ на участившиеся случаи плевков и добавления мочи в еду правительство штата Уттар-Прадеш под руководством [главного министра штата Уттар-Прадеш] Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных на борьбу с антисанитарными практиками», — пишет издание.

В правительстве штата подчеркнули, что за соответствующие нарушения санитарных норм для индийцев будут установлены «строгие наказания».

В 2020 году повара малайзийского пятизвездочного отеля уволили за то, что он плевал в еду китайских постояльцев из ненависти к ним. Он также публиковал в своих социальных сетях соответствующие расистские посты.

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      Глеб Бажуткин
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