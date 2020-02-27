Повар пятизвездочного отеля плевал в еду китайцев из ненависти к ним

Повар малайзийского пятизвездочного отеля Grand Ion Delemen плевал в еду китайских отдыхающих из ненависти к ним. Об этом сообщает портал Asiaone.

Руководство гостиницы решило уволить его 25 февраля после поступившей жалобы от одного из клиентов. Выяснилось, что кулинар публиковал в своих социальных сетях расистские посты, где выражал ненависть к туристам из Китая.

Аккаунты повара в Twitter и Instagram удалены, однако скриншоты его публикаций доступны к просмотру на малайзийском онлайн-форуме lowyat.net.

Так, например, в одном из сообщений он написал, что «лучшей частью его работы были плевки в еду, которую подавали китайским клиентам». Помимо этого, повар поделился видео, на котором запечатлены сидящие за столом китайцы. В подписи к ролику он отметил, что испытывает отвращение из-за того, что обслуживает их.

В феврале дорогостоящий отпуск британской семьи на Ямайке был испорчен мертвыми птицами в ресторане отеля. Отдыхающая Лиза Уикстед (Lisa Wickstead) рассказала и о других недостатках гостиницы. По ее словам, в буфете летали мухи, в одном из номеров не работал свет, а на ее 82-летнего отца упал шкаф. Она также заявила, что кровати и дверные ручки были расшатаны, а в комнате ее детей не было подушек и полотенец.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!