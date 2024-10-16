В Киеве раздались взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Взрывы раздались в столице Украины в среду, примерно в 20:25. Сколько их было, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

Звуки взрывов были слышны в Киеве на фоне объявленной в городе около восьми часов вечера воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Вечером 16 октября стало известно о взрыве в Харькове на востоке Украины. Местные власти произошедшее не комментировали.