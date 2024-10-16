В Харькове произошел взрыв

«Новости Live»: в Харькове прозвучал взрыв

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв!» — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего, а также наличие пострадавших и разрушений не уточнялось. Местные власти также не комментировали произошедшее.

Вечером прошлого дня, 15 октября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось четыре взрыва. По его словам, населенный пункт оказался под атакой корректируемыми авиабомбами.