Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 16 октября 2024Экономика

В Китае стали отправлять на работу собак и котов

CNN: китайцы стали отправлять собак на работу в кафе ради экономии и компании

Фото: Aly Song / Reuters

Китайцы стали отправлять собак и котов на работу в кафе ради экономии электроэнергии. Также хозяева считают, что их питомцы смогут найти себе компанию, сообщает CNN.

Кафе с домашними животными — крупный бизнес в Китае. Возможность взаимодействия с животными позволяет активнее привлекать посетителей, и владельцы подобных заведений могут заработать больше. Вход в такие кафе стоит от 4 до 8,5 долларов с человека. В качестве альтернативы посетитель должен купить чашку кофе. Питомцы могут выйти на работу в кафе на полный или неполный день. Такие заведения называют Zhengmaotiaoqian (зарабатывать деньги на перекус — прим. «Ленты.ру»).

Джейн Сюэ, 27-летняя аспирантка, отправляет своего двухлетнего самоеда на работу с сентября. Там он сможет играть с другими собаками и не будет чувствовать себя таким одиноким, отмечает девушка. Кроме того, это позволяет не оставлять дома включенным кондиционер, так как лето в Фучжоу может быть жарким, и необходимость охлаждать жилье обходится дорого.

Первое в Китае кошачье кафе открылось в южном городе Гуанчжоу в 2011 году, и количество подобных заведений в стране ежегодно растет на 200 процентов, согласно CBNData. По состоянию на 2023 год в стране насчитывалось более четырех тысяч подобных компаний. В последние месяцы владельцы как заведений, так и домашних животных размещали объявления о найме и резюме на Xiaohongshu, в китайской социальной сети.

По данным аналитиков исследовательского холдинга «Ромир», единственная статья расходов, которую жители РФ не сокращали и не намереваются, — это домашние питомцы.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Стало известно о засадах ВСУ на мирных жителей в Курской области

      Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

      В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

      Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше