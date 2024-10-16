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13:53, 16 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали возможность продления саммита БРИКС в Казани

Песков: саммит БРИКС в Казани продлевать не планируется
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сроки предстоящего саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани, продлевать не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, инфраструктура саммита готова к большому количеству участников. «Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что вся инфраструктура международного мероприятия подготовлена под достаточно большой интерес участников. Он уточнил, что Россия ожидала большое количество аккредитованных участников.

Ранее Песков заявил, что БРИКС не преследует цель заменить Организацию объединенных наций (ООН). Политик отметил, что это такое объединение, которое дополняет всемирную организацию.

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      Виктория Кондратьева
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