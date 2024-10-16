В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили две украинские ракеты в Курской области

В Курской области были уничтожены две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале губернатор российского региона Алексей Смирнов.

«Спасибо бойцам ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») и защитникам границы», — отметил глава Курской области.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит над Курской областью. Дрон был перехвачен около 15:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

До этого в Минобороны заявили, что российские войска отразили девять контратак ВСУ в Курской области. В результате боев украинские войска потеряли до 70 бойцов, танк, два автомобиля, боевую машину пехоты и семь боевых бронированных машин.