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19:28, 16 октября 2024Мир

В МИД России рассказали о встрече «ядерной пятерки»

Захарова: встреча «ядерной пятерки» прошла на экспертном уровне в Нью-Йорке

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Встреча «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) прошла на экспертном уровне в Нью-Йорке 10 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Встреча "ядерной пятерки" уже состоялась, она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне, российские представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями приняли в ней участие», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва намерена продолжать использовать данную площадку для выражения своей позиции по текущим вопросам международной безопасности. По ее словам, в повестку также будет входить обсуждение «создаваемых странами Запада стратегических рисков, которые повышают уровень ядерной опасности в мире».

Ранее также Захарова заявила, что среди членов «ядерной пятерки» есть масса противоречий, но Москва смогла удержать формат на плаву.

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      Дарья Устьянцева
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