Минобороны Британии считает ситуацию на фронте критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства.
«Сегодня я разговаривал с очень высокопоставленным офицером британской армии. Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией», — передает издание слова собеседника.
По словам источника, ситуация для Украины «очень серьезна».
Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что украинские солдаты либо сдадутся в плен, либо их ликвидирует Российская армия в Селидово. Эксперт подчеркнул, что Россия продолжает активное продвижение на донбасском направлении, в у ВСУ нет необходимых боеприпасов и снабжения.