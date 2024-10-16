В Минобороны Британии высказались о положении Украины на фронте

Daily Express: Минобороны Британии считает, что ВСУ находятся на грани проигрыша

Минобороны Британии считает ситуацию на фронте критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства.

«Сегодня я разговаривал с очень высокопоставленным офицером британской армии. Он сказал мне, что Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией», — передает издание слова собеседника.

По словам источника, ситуация для Украины «очень серьезна».

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что украинские солдаты либо сдадутся в плен, либо их ликвидирует Российская армия в Селидово. Эксперт подчеркнул, что Россия продолжает активное продвижение на донбасском направлении, в у ВСУ нет необходимых боеприпасов и снабжения.