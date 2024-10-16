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17:51, 16 октября 2024Мир

В НАТО высказались о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине

Генсек НАТО не смог подтвердить участие военных КНДР в конфликте на Украине

Фото: Yeongsik Im / Shutterstock / Fotodom

В Североатлантическом альянсе не могут подтвердить информацию о якобы участии военных из КНДР в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Я не могу подтвердить информацию об участии северокорейских военных в боевых действиях на Украине», — отметил генсек.

При этом Рютте добавил, что альянс «владеет данными» о якобы военной поддержке Москвы Пхеньяном. Он также осудил «углубление отношений двух стран в военной сфере».

8 октября глава министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что КНДР якобы направит своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину, чтобы поддержать Россию. Он назвал подобный сценарий якобы «последним признаком углубления стратегического сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном.

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      Дарья Устьянцева
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